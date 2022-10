Eike Einfeldt pfeift als Schiedsrichter für den Rendsburger TSV und war am Wochenende, 22. und 23. Oktober, gleich zweimal im Einsatz bei Partien, wo er die direkte Kreisliga-Konkurrenz seines Heimatvereins pfiff. Foto: Vetter up-down up-down Eckernförder Sportkolumne Wenn ein Schiedsrichter direkte Konkurrenz pfeift und auf französisch geschimpft wird Eine Kolumne von Stefan Gerken | 25.10.2022, 14:58 Uhr

Der Ansetzer wollte es so, dass der Unparteiische Eike Einfeldt am vergangenen Spieltag gleich zwei direkte Konkurrenten seines Heimatvereins, dem Rendsburger TSV, pfiff. Das birgt immer eine gewisse Brisanz, doch alle Seiten gaben Entwarnung: Der 26-Jährige überzeugte. Weniger gelungen war der Kurzauftritt vom Altenholzer Stürmer Didier Webessie in Hohenwestedt.