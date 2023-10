Fußball-Oberliga Eckernförder SV schlägt gegen den TSV Nordmark Satrup viermal gnadenlos zu Von Stefan Gerken | 15.10.2023, 20:13 Uhr Beste Laune beim treffsicheren Sturmduo: Hier hat Leon Apitz (li.) zum zwischenzeitlichen 2:0 für den Eckernförder SV gegen den TSV Nordmark Satrup getroffen. Fast synchron jubelt Vorlagengeber Ole Altendorf mit, der an allen vier ESV-Toren direkt beteiligt war. Foto: Stefan Gerken up-down up-down

Bereits zur Pause brachten Ole Altendorf per Doppelpack, Leon Apitz und Jan-Ole Jürgensen die Hausherren mit 4:0 in Führung. Dass es kein Gegentor gab, lag auch am stark haltenden Bennet Behrens. Nach 65 Minuten wurde der ESV-Sieg aber getrübt.