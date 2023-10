Fußball im Altkreis Eckernförde ESV muss zum Pokalfinal-Gegner – Barkelsbyer SV hat mal wieder den Herbst-Blues Von Stefan Gerken | 06.10.2023, 15:09 Uhr Während der Barkelsbyer SV und Abwehrchef Jannik Hensen (li.) aktuell in einer Krise stecken, hat Ole Altendorf (Bild re., weißes TRikot) und der Eckernförder SV noch gute Erinnerungen an das letzte Duell mit dem MTSV Hohenwestedt. Foto: Vetter/Hamann up-down up-down

In der Oberliga ist der Eckernförder SV bei Aufsteiger MTSV Hohenwestedt gefordert. Die U23 der Schwarz-Weißen kann sich am Sonntag (8. Oktober) eigentlich nur selber schlagen und der Barkelsbyer SV muss zurück in die Spur finden.