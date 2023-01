Intensives Duell: Schon im Januar 2022 trafen sich der Eckernförder SV und SC Weiche Flensburg zum Testspiel in Gettorf. Hier versucht Jannes Mohr (re.) vom ESV den schnellen Flensburger Außen Noel Kurzbach zu stoppen. Am Sonntag, 22. Januar 2023, kommt es erneut zum Testspiel. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Oberliga Eckernförder SV erster Gegner unter Weiche Flensburgs neuem Trainer Benjamin Eta Von Stefan Gerken | 20.01.2023, 16:33 Uhr

Das Hochgefühl durch die Teilnahme am Hallenmasters in Kiel muss nun vorbei sein, denn der ESV ist in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Am Sonntag, 13 Uhr, kommt es auf dem Kunstrasen in Gettorf zum ersten Testspiel gegen Regionalligist Weiche Flensburg. Mit neuen Zielen fürs Team.