Die Spieler des Eckernförder SV, hier mit Ken-Marvin Smit, Julian Zülsdorff, Leon Knittel, Marc Medler, Ole Altendorf, Malte Eggers, Lukas Witte und Mattis Voss (von links) sind in guter Frühform. Gegen Jevenstedt gab es einen 12:0-Kantersieg. Donnerstag, 7. Juli, ist der TSV Friedrichsberg-Busdorf beim ESV zu Gast. FOTO: Vetter

Fußball-Oberliga So stark ist der ESV nach gut drei Wochen Vorbereitung – 12:0-Kantersieg über TuS Jevenstedt Von Stefan Gerken | 07.07.2022

Trainer Maik Haberlag machte einen zufriedenen Eindruck. Und das nicht nur, da Ferien sind und der Lehrer gerade erst seinen 36. Geburtstag feierte. Seine Oberliga-Fußballer sind in einer richtig guten Verfassung, was sie gerade erst am Dienstag, 5. Juli, mit dem 12:0 über Jevenstedt bewiesen. Donnerstag, 7. Juli, steht der nächste Test an.