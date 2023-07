Zusammen erzielten Ömer Dagtekin (li.) und Aaron Adonai in der vergangenen Saison 49 Tore für den Eckernförder SV II und schossen die Mannschaft damit zum Aufstieg in die Verbandsliga. In dieser Spielzeit wird zumindest einer von ihnen komplett fehlen.

