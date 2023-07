Tjark Lohmann (li.) war in Testspielen bereits als Angreifer für den Eckernförder SV II erfolgreich, hier im Zweikampf mit Fabian Feist vom TSV Altenholz. Der ESV II startet mit zwei Auswärtsspielen in die Saison der Verbandsliga Nord. Foto: Markus Schinke up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord Eckernförder SV II darf sich regelmäßig auf Oberliga-Unterstützung einstellen Von Stefan Gerken | 27.07.2023, 11:35 Uhr

Der Sprung aus der Kreisliga heraus glückte dem ESV II, obwohl es dort in der Vorsaison einige Misstöne gab. Das ist vergessen, jetzt will Trainer Jan-Niklas Pawel den Oberliga-Unterbau in der Verbandsliga etablieren.