Erster Treffer für ESV-Neuzugang In Oberligaform: Eckernförder SV bleibt gegen TuS Rotenhof ohne Gegentor Von Stefan Gerken | 21.07.2023, 12:09 Uhr

Die Defensive des ESV ist bereit für die Oberliga. Gegen den Spitzen-Landesligisten aus Rotenhof stand die Null und die Eckernförder deuteten bereits mehrfach an, was sie in dieser Saison noch gefährlicher machen wird.