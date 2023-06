Der Fußballplatz von Eckernförde IF am Hans-Christian-Andersen-Weg wird bald wieder Liga-Heimspiele des dänischen Vereins in der Kreisklasse C erleben. Trainer wird Hans Markau (li.), sein Sohn Kalle (21) wird ihn als spielender Co-Trainer unterstützen. Das erste Pflichtspiel steigt bereits am 9. Juli gegen den TSV Rieseby.

Foto: Privat/Montage: Can Yalim up-down up-down