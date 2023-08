Frauenfußball-Landesliga Schöne Momentaufnahme: SG EMTV/Fleckeby grüßt von der Tabellenspitze Von Stefan Gerken | 28.08.2023, 14:32 Uhr Milena Runge (li.) von der SG EMTV/Fleckeby klärt den Ball im Sprung vor der agilen Merle Herbert im Angriff der SG Kalübbe/Bosau/Sarau. Foto: Stefan Gerken up-down up-down

Gegen die SG Kalübbe/Bosau/Sarau gab es am Sonntag, 27. August, im zweiten Heimspiel in Folge ein knappes 1:0. Wieder startete die SG verhalten, doch Trainer Michael Großmann hatte in der Pause genau den richtigen Kniff parat.