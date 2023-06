33 Tore erzielte Malte Hehlert (grünes Trikot) in der vergangenen Saison für den RTSV. Foto: Torge Meyer up-down up-down Fußball-Kreisliga RD-ECK Trainer weg, Torjäger weg, Aufstieg verpasst: So geht es beim Rendsburger TSV weiter Von Joachim Hobke | 20.06.2023, 16:05 Uhr

In der Saison 23/24 will der Traditionsverein vom Nobiskrug einen neuen Anlauf auf den Sprung in die Verbandsliga nehmen. Während Goalgetter Malte Hehlert eine schmerzliche Lücke hinterlässt, ist bereits ein neuer Coach gefunden.