Fußball-Verbandsliga Nord Umstrittener Elfmeter, vergebene Großchance: Büdelsdorfer TSV verpasst Sieg in Hattstedt Von Torge Meyer | 18.09.2023, 17:47 Uhr Holte mit dem Büdelsdorfer TSV beim TSV Hattstedt einen Punkt: Kevin Ventzke. Archivfoto: Joachim Hobke up-down up-down

Der BTSV blieb das zweite Mal in Folge auswärts ohne Niederlage und ist auf dem Weg ins gesicherte Tabellenmittelfeld. Am Samstag (23. September) soll zu Hause gegen die punktlose SG Arensharde der dritte Saisonsieg her.