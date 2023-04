Da kommt Freude auf. Tim Tepass (li.) hat den Elfmeter zum 3:1 verwandelt und ist in die Luft gesprungen. Ben Muth ist erster Gratulant, während Wieshardes Torwart Dennis Schneck geschlagen auf dem Boden kniet. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball-Verbandsliga Nord Barkelsbyer SV holt Luft im Abstiegskampf – Sieg über Wiesharde mit Anlaufschwierigkeiten Von Stefan Gerken | 30.04.2023, 18:21 Uhr

Die drei Punkte aus dem Derbysieg am Dienstag in Fleckeby konnte der BSV im Heimspiel am Sonntag, 30. April, vergolden. Gegen den FC Wiesharde tat sich das Team lange schwer, ehe ein Strafstoß für endgültige Erleichterung sorgte.