Hoffen auf Jubel im Uwe Seeler Fußball Park: die Barkelsbyer Ben Muth (von links), Tjark Carstensen, Mathis Ehrens und Tim Tepaß. Archivfoto: Dirk Vetter up-down up-down Flens-Cup „Meister der Meister“ Qualifikation für den SHFV-Pokal: Darum fehlt dem Barkelsbyer SV nur noch ein Sieg Von Torge Meyer | 26.05.2023, 17:02 Uhr

Im Final Four trifft der Verbandsligist von Trainer Andreas Petersen am Pfingstmontag (29. Mai) im Uwe Seeler Fußball Park in Bad Malente auf den Landesligisten SV Dörpum.