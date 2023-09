Fußball-Verbandsliga Nord Viel Pech: Barkelsbyer SV mit ärgerlichem Aluminium-Hattrick gegen TSB Flensburg II Von Sascha Hamann | 04.09.2023, 09:26 Uhr Entsetzen nach dem 1:2: Lars Heidelstaedt (re.) und Tobias Huth vom Barkelsbyer SV haben die Hände über den Kopf zusammen geschlagen. Gegen TSB Flensburg II lief vieles gegen die Blau-Gelben. Foto: Sascha Hamann up-down up-down

Am Sonntag, 3. September, trat der Barkelsbyer SV im Heimspiel gegen die Nordlichter aus Flensburg an. Erst stand eine Halbzeit Langeweile an, danach überschlugen sich die Ereignisse. Dreimal rettete für den Gast Latte oder Pfosten.