Fußball im Altkreis Eckernförde Kreispokal und Flens-Cup am 3. Oktober: ESV will wieder ins Halbfinale einziehen Von Stefan Gerken | 02.10.2023, 15:20 Uhr Während Janina Ohm (li., schwarzes Trikot) mit ihrer SG Neudorf-Bornstein/Osdorf im Topspiel des Flens-Cup-Viertelfinales den TSV Kropp empfängt, will der Eckernförder SV im Kreispokal der Männer am Dienstag, 3. Oktober, auch beim OTSV jubeln dürfen und das Halbfinal-Ticket lösen. Foto: Sascha Hamann/Stefan Gerken

Am Tag der Deutschen Einheit stehen im Jahr 2023 einige Fußballspiele im Altkreis auf dem Programm. In mehreren Pokalwettbewerben stehen K.o.-Spiele an. Kreisligist Brekendorfer TSV hat im Flens-Cup das Team der Stunde aus der Oberliga zu Gast.