Da hat sich Tobias Zander verschätzt, doch der Heber des zweifachen Eicheder Torschützen Kay-Fabian Adams gerät zu kurz. Foto: Volker Schinkewitz up-down up-down Fussball-Oberliga mit Video Darum schöpft der TSV Pansdorf trotz der Niederlage beim SV Eichede neue Hoffnung Von Harald Klipp | 31.10.2022, 17:27 Uhr

Als er am Samstagmorgen am Frühstückstisch saß. ahnte Tobias Zander noch nicht, dass er die Sporttasche am Wochenende zum zweiten Mal packen musste. Patrick Raube meldete sich grippekrank, da wurde die Nummer 1 der Kreisligamannschaft für Oberligist des TSV Pansdorf zur ersten Wahl.