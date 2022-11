Florian Albrecht verschafft sich einen Überblick über das Fußballgeschehen und hat zurzeit auch die WM in Katar im Fokus. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Fussball-WM Katar 2022 Florian Albrecht setzt vor dem Gruppenspiel gegen Costa Rica auf Deutschland als Turniermannschaft Von Harald Klipp | 30.11.2022, 10:48 Uhr

Nach dem 1:1 gegen Spanien ist das Tor zum WM-Achtelfinale in Katar wieder offen. Fußballtrainer Florian „Ebbe“ Albrecht hofft, dass der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstagabend mit einem Sieg über Costa Rica der Einzug in die Endrunde gelingt.