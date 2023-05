Glückliche Barkelsbyer: Sie wurden in Malente Zweiter im Flens-Cup und schafften so die Qualifikation für den Landespokal. Foto: Sascha Hamann up-down up-down Flens-Cup Final-Four Barkelsbyer SV schafft es durch den Halbfinalsieg über Dörpum in den Landespokal Von Stefan Gerken | 29.05.2023, 20:36 Uhr

Im Saisonendspurt hat der BSV seine Muskeln spielen lassen. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt in der Fußball-Verbandsliga Nord ist der Verein in Malente sogar in den SHFV-Pokal eingezogen und besiegte einen Landesligisten.