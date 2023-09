Faustball in Bargstedt Damen 30 des TSV Schülp sorgen für Überraschung: Bronze bei den Deutschen Meisterschaften Von Kai Eckhardt | 19.09.2023, 13:34 Uhr Feierten ausgelassen ihren dritten Platz: die Damen 30 des TSV Schülp. Foto: Rouven Schönwandt up-down up-down

Bei den Titelkämpfen in vier Altersklassen auf dem Sportplatz in Bargstedt ist das Who is Who des Rückschlagsports vertreten. Neben vielen ehemaligen Nationalspielern schlägt auch der Weltfaustballer des Jahrhunderts auf.