Fast 400 Dart-Fans auf dem Bungsberg Das Herz des Dartsports schlug in Schönwalde Von Marc Dobkowitz | 18.01.2023, 10:52 Uhr

Dart boomt nicht erst seit dem Erfolg des Deutschen Gabriel Clemens bei der Weltmeisterschaft. Am Wochenende war Schönwalde das Mekka des Schleswig-Holsteinischen Steeldarts. An zwei Tagen kamen 396 Anhänger des Sports an den Bungsberg.