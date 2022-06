FOTO: Harald Klipp 25. Rosenstadt-Triathlon Lena Schott genießt Eutin als Heim-Triathlon Von Harald Klipp | 19.06.2022, 22:50 Uhr

Seit mehr als 20 Jahren ist Lena Schott vom TSV Bargteheide Stammgast beim Rosenstadt-Triathlon in Eutin. Doch in diesem Jahr waren die Stormarnerinnen vom Pech verfolgt und mussten den Wettbewerb zu zweit beenden. Damit bleibt der TSV in der Zweitligatabelle auf dem letzten Platz.