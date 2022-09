Konrad Kohlwes trifft aus kurzer Entfernung zum 3:1 für Eutin 08, der Schashagener Torwart Daniel Knoop hat keine Abwehrmöglichkeit. Foto: Otto Kasch / okpress up-down up-down Fußball-Kreispokal Ostholstein Eutin 08 zieht gegen Schashagen-Pelzerhaken ohne Mühe ins Halbfinale ein Von Harald Klipp | 21.09.2022, 10:15 Uhr

Fußball-Landesligist Eutin 08 profitiert im Kreispokal von seinem Losglück. Die Mannschaft von Trainer Dennis Jaacks steht im Halbfinale, nachdem sie kampflos beim FC Niendorf aus der C-Klasse weitergekommen war und danach in Putlos und am Dienstagabend in Schashagen gewonnen hat.