Turnier um den Confima-Cup Eutin 08 geht mit Selbstvertrauen in das Achtelfinale im Landespokal Von Harald Klipp | 14.07.2022, 23:37 Uhr

Mit frischem Rückenwind gehen die Landesligafußballer von Eutin 08 in das Achtelfinale des Landespokals. Die Mannschaft um Trainer Dennis Jaacks bescherte sich selbst in der Vorrunde des Turniers um den Confima-Cup, den der FC Dornbreite ausrichtet. Die Eutiner setzten sich einen Tag nach dem 4:2(1:1)-Erfolg gegen Verbandsligaaufsteiger SV Azadi Lübeck gegen die U23 des VfB Lübeck, die in der Oberliga spielt, mit 2:0(2:0) Toren durch.