Fußball-Landesliga Holstein Was Eutin 08 dieses Mal gegen den TSV Pansdorf besser machen will Von Harald Klipp | 11.10.2023, 17:00 Uhr Der Eutiner Trainer Dennis Jaacks war mit seiner Mannschaft bei der 2:4-Niederlage im Kreispokal-Viertelfinale gegen den TSV Pansdorf sichtlich unzufrieden. Foto: Harald Klipp up-down up-down

In der laufenden Saison ist der TSV Pansdorf bisher der einzige, der weiß, wie es geht. Der TSV hat Eutin 08 geschlagen, allerdings im Kreispokal. Am Freitag, den 13. Oktober gibt es in der Fußball-Landesliga ab 19.30 Uhr die Neuauflage.