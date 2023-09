Souveräner Auftritt in der Landesliga Eutin 08 untermauert die Tabellenführung mit einem Sieg beim SC Rapid Lübeck Von Harald Klipp | 17.09.2023, 20:39 Uhr In Lübeck sahen sich Co-Trainer Christian Kamm (vorne) und Trainer Dennis Jaacks die Partie deutlich entspannter an als das Viertelfinale im Kreispokal, das Eutin 08 gegen den TSV Pansdorf. Foto: Harald Klipp up-down up-down

Die Gedanken an die 2:4-Niederlage im Kreispokal gegen den TSV Pansdorf rückten von Minute zu Minute mehr in den Hintergrund. Eutin 08 zeigte sich in der Fußball-Landesliga vom Pokal-K.o. erholt und brachte vom SC Rapid Lübeck einen 6:2(3:1)-Sieg mit.