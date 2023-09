Fußball-Landesliga Holstein Warum Eutin 08 seine Viererkette gegen Aufsteiger Ratzeburg umstellen muss Von Harald Klipp | 07.09.2023, 16:13 Uhr Außenverteidiger Cedric Schrake (rechts) muss nach der umstrittenen Gelb-Roten Karte, die er in Preetz kassiert hat, am Freitagabend gegen den Ratzeburger SV zusehen. Das Bild zeigt ihn beim Confima-Cup im Spiel gegen Preußen Reinfeld. Foto: Harald Klipp up-down up-down

Lange war der Ratzeburger SV in den oberen Ligen nicht zu finden. Das hat sich grundlegend geändert. Der RSV ist von Kreis- in die Verbandsliga aufgestiegen und hat seinen Aufschwung mit dem Durchmarsch in die Fußball-Landesliga Holstein fortgesetzt.