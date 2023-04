Phil Petersen traf gegen die JFV Südholstein zur 1:0-Führung Für Eutin 08. Foto: Dieter Hartmann up-down up-down Jugendfußball international A-Jugend von Eutin 08 verbringt Ostern beim großen Turnier in Spanien Von Dieter Hartmann | 09.04.2023, 10:38 Uhr

Die U19-Fußballer von Eutin 08 verbringen die Ostertage an der Costa Brava. Am Karfreitag machten sich Trainer Christian Kröger und sein Team auf die 24-stündige Busfahrt nach Lloret de Mar auf, um an einem Turnier mit 180 Mannschaften teilzunehmen.