Mit diesem Tor in der Nachspielzeit sorgte Marcel Freund für den 2:1-Sieg von Eutin 08 gegen den Breitenfelder SV. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Landesliga 2022/23 Warum Eutin 08 beim SV Eichede II auf den Torschützen aus dem Breitenfeldespiel verzichten muss Von Harald Klipp | 31.03.2023, 16:32 Uhr

Das Spiel gegen Schlusslicht Breitenfelder SV wäre für Eutin 08 beinahe in die Hose gegangen. Die Mannschaft siegte durch ein Tor in letzter Sekunde. Doch ausgerechnet der Torschütze muss arbeiten, wenn Eutin 08 am Wochenende beim SV Eichede II antreten muss.