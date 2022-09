Kapitän Tim Schüler steuerte vor einer Woche zum 3:1-Sieg von Eutin 08 beim Breitenfelder SV einen Treffer bei. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein Eutin 08 erwartet Spitzenreiter SV Eichde II Von Harald Klipp | 16.09.2022, 16:14 Uhr

Für den Kapitän der Tabellenführers SV Eichede II ist es eine Wiederkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Yannick Marschner gehörte zu der Mannschaft von Eutin 08, die 2017 als Oberligameister in die Regionalliga aufgestiegen ist. Er tritt am Samstag, den 17. September um 14 Uhr bei Eutin 08 an.