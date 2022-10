In Büchen haben dem Eutiner Sören Lepin nur ein paar Schritte zum Torerfolg gefehlt, er wird hier im letzten Moment von einem Abwehrspieler gestoppt. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Landesliga Holstein Warum Sören Lepin bei Eutin 08 der Mann für alle Fälle ist Von Harald Klipp | 20.10.2022, 17:21 Uhr

Wenn es bei Fußball-Landesligist Eutin 08 im Spiel hakt, hat Trainer Dennis Jaacks immer eine Lösung parat. Oft ist es die Nummer 20, die dann für frische Ideen sorgen soll. So auch am vergangenen Wochenende in Büchen, als das Mittelfeldspiel nicht funktionierte – da kam Sören Lepin aufs Spielfeld und gab gleich den Impuls zum 1:0.