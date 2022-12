Luc Justen (li.) bei den Futsal-Kreismeisterschaften im Januar 2020. Am 30. Dezember spielt Justen mit dem Eckernförder SV beim Flensborg-Avis-Cup mit. Der 21-Jährige gehört eigentlich auch zur SdU-Auswahl, wird aber für den ESV auflaufen. Foto: Dirk Vetter up-down up-down Hallenfußball Generalprobe fürs Hallenmasters: ESV trifft auf Top-Gegner beim Flensborg-Avis-Cup Von Stefan Gerken | 20.12.2022, 15:15 Uhr

Der Fußball-Oberligist aus Eckernförde nimmt am Freitag, 30. Dezember 2022, beim hochkarätig besetzten Hallenturnier in der Flensburger Idrætshalle teil. Der Eckernförder SV trifft dabei auf TSB Flensburg, die U19-Talente aus Dänemark von Silkeborg IF sowie auf das Team Nordschleswig.