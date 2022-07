FOTO: Harald Klipp Sommerfußballturnier des ASV Dersau Eutin 08 gewinnt Blitzturnier nach Elfmeterschießen gegen den TSV Klausdorf Von Harald Klipp | 24.07.2022, 16:26 Uhr

Die Zeit der Saisonvorbereitung fällt in die Zeit der Sommerferien und damit in die Urlaubszeit. Davon können einige Fußballtrainer ein Lied singen. Die Folge sind kurzfristige Testspielabsagen oder Mannschaftsaufstellungen, die aus der Not geboren sind. So hatten auch die vier Teams beim Blitzturnier des Plöner Kreisligisten ASV Dersau mit den Unwägbarkeiten des Sommers zu kämpfen.