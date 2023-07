Erdogan Cumur jubelt zukünftig nicht mehr für den VfR Neumünster, sondern für den Ligarivalen TSV Bordesholm. Foto: Olaf Wegerich up-down up-down Fußball-Oberliga der Herren VfR Neumünster zeigt sich seinen Fans, aber Aufstiegsheld Erdogan Cumur wird fehlen Von Olaf Wegerich | 13.07.2023, 17:13 Uhr

Rasensport ist spät dran. 16 Tage vor dem Punktspielstart in der Flens-Oberliga laufen die Lila-Weißen am Freitag (14. Juli) erstmals nach der Sommerpause in einem Testspiel auf. Zudem gibt es ein „Meet and Greet“.