Tor und Abpfiff: Während die Spieler des Eckernförder SV auf Ole Altendorf zugestürmt sind, der in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 4:2 für den ESV gegen die SG Eckernförde/Fleckeby traf, pfeift Schiedsrichter Jannes Flaszynski die Partie ab. Foto: Stefan Gerken up-down up-down 650 Zuschauer beim Halbfinale Sieg über die SG Eckernförde/Fleckeby: Eckernförder SV steht im Kreispokal-Endspiel Von Stefan Gerken | 17.05.2023, 23:44 Uhr

Es schien früh in der Partie eine klare Sache für den Favoriten und Oberligisten zu werden, doch der Meister der Verbandsliga Nord kämpfte sich zurück und bot einen spannenden Pokal-Fight am Mittwochabend, 17. Mai, in Fleckeby.