Im letzten Heimspiel des Eckernförder SV gegen den Oldenburger SV war ganz schön was los. Viele Tore, ein Platzverweis und immer mal wieder Zoff unter den Spielern. Hier sucht Oldenburgs Felix Severin (li.) das (Streit-)Gespräch mit Timo Bamler (weißes Trikot). Die beiden gerieten in der hitzigen Schlussphase mehrfach aneinander. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Zwei Wochen nach dem Hinspiel Eckernförder SV empfängt den Oldenburger SV: Gibt es wieder viele Tore, Zoff und Spektakel? Von Stefan Gerken | 03.03.2023, 16:45 Uhr

Gerade einmal 14 Tage ist es her, als der ESV in Oldenburg auf Kunstrasen zum Jahresauftakt der Oberliga mit 3:2 gewann. Beim letzten Duell in Eckernförde ging es hoch her. Mit vielen Emotionen auf beiden Seiten.