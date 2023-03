Der Eckernförder SV hat am Sonntag, 26. März, erneut spielfrei. Die angesetzte Partie bei Inter Türkspor Kiel kann nicht stattfinden. Der gesamte Erich-Kästner-Weg, und die Umgebung, ist aus einem besonderen Grund ab 13 Uhr gesperrt. Foto: Stefan Gerken/Montage: Yalim up-down up-down Inter Türkspor hatte keine Wahl Aus diesem Grund muss das Auswärtsspiel des Eckernförder SV abgesagt werden Von Stefan Gerken | 24.03.2023, 16:39 Uhr

Der ESV kommt im Jahr 2023 in der Fußball-Oberliga nicht so richtig in seinen wöchentlichen Spielrhythmus. Schuld daran waren bisher ein unbespielbarer Platz und ein spielfreies Wochenende. Der jetzige Grund ist wohl einzigartig.