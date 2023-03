Auf Arne Wiese (li.) vom Eckernförder SV, hier im vergangenen Heimspiel gegen den VfB Lübeck II, kommt im zentralen Mittelfeld am Sonntag, 2. April, viel Arbeit zu. Mit dem FC Kilia Kiel ist der Tabellenführer zu Gast am Bystedtredder. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Titelanwärter zuletzt mit Patzern Eckernförder SV hat keine Muffe vor dem 96-Tore-Tabellenführer FC Kilia Kiel Von Stefan Gerken | 31.03.2023, 11:59 Uhr

Im Hinspiel war der ESV dem Spitzenreiter beim 1:5 klar unterlegen. Das soll am Sonntag, 2. April, am heimischen Bystedtredder anders werden. Und tatsächlich gibt es einiges, was den Hausherren Mut machen darf.