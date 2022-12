Dass Marcus Grubert glühender Anhänger des Rauten-Klub aus Hamburg ist, ist kein Geheimnis. Sogar ein Tattoo auf seinem Arm zeugt von seiner großen Leidenschaft – dem Hamburger SV. Seit vergangener Woche kann der 46-Jährige nun mit Fug und Recht behaupten, dass ihn dasselbe Schicksal ereilt hat, wie einem erfolgreichen Trainer der HSV-Geschichte. Grubert musste beim Eckernförder SV II als Spitzenreiter gehen, genauso, wie einst Branko Zebec bei den Rothosen im Volkspark.

Der große Unterschied ist, dass der Grund bei Grubert noch ein wenig im verborgenen liegt, während es bei Zebec die Alkoholsucht war, die den HSV am 16. Dezember 1980 handeln ließ und den Coach als Herbstmeister vor die Tür setzte. Beim Kreisligisten soll es dagegen Kritik aus Teilen der Mannschaft am Trainer gegeben haben, die sich in seiner Abwesenheit bei den Vereinsverantwortlichen gegen ihn aussprachen.

Marcus Grubert ist seit Anfang Dezember nicht mehr Trainer beim Eckernförder SV II, was für bei vielen für Verwunderung sorgte. Immerhin führte Grubert das Team in der Hinserie auf Platz 1.

Fürsprecher hatte und hat Grubert aber auch, sodass er nach der Entscheidung des Vereins aufmunternde Wort von Trainerkollegen und Spielern aus dem Kreisgebiet erhielt. Immerhin: Jetzt kann Grubert seiner HSV-Leidenschaft bereits in der Rückrunde ohne Einschränkungen nachgehen und die Heimspiele im Stadion besuchen. Vielleicht klappt es ja mit ihm als regelmäßigen Zuschauer im fünften Anlauf für die Rothosen mit der Rückkehr ins Oberhaus.

ESV II hatte sechs Trainer seit 2017

Beim ESV suchen die Verantwortlichen jetzt nach einer „stabilen“ Lösung. Diese scheint auch nötig, denn bevor Grubert 2020 die Geschicke mit seinem Co-Trainer Finn Doorentz übernahm, war die U23 des ESV für Unruhe und das Gegenteil von Stabilität bekannt. Seit 2017 wechselten regelmäßig die Trainer (Alen Ajdarpasic, Ottmar Gerlach, Dirk Nommels, Peter Schlichert, Uwe Wintjen) und zumindest einige hörten am Ende auch entnervt auf, da die Einstellung zum Training bei vielen Youngsters nicht immer passte.

Als Grubert übernahm, wäre der ESV II in der Vorsaison sportlich eigentlich in die Kreisklasse A abgestiegen, doch der Corona-bedingte Saisonabbruch verhinderte dies. Es folgten Platz zwei, vier und nun aktuell die Tabellenführung. Die Entscheidung, sich von Grubert zu trennen, ist für den Verein daher nicht ohne Risiko. Denn erfolgreicher und ruhiger war die Lage bei der U23 seit Jahren nicht – so wirkte es zumindest bis vor wenigen Tagen noch nach Außen.

Und wie erging es dem Hamburger SV nach der Entlassung von Zebec? Die Rothosen konnten Platz eins nicht verteidigen. 1980/81 ging die Meisterschale zum ungeliebten Süd-Rivalen FC Bayern München.