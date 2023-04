Jonas Kessel (Mi.) und seine SG Eckernförde/Fleckeby sind zwar weiterhin Tabellenführer, müssen fortan aber wohl jedes Spiel gewinnen, um es bis zum Saisonende zu bleiben. Im Derby am Dienstagabend setzten sich die Barkelsbyer Lars Heidelstaedt (li.) und Felix Beerbaum in Fleckeby durch. Foto: Stefan Gerken up-down up-down Fußball in und um Eckernförde Das Zittern bei der SG Eckernförde/Fleckeby, Barkelsbyer SV und Gettorfer SC geht weiter Von Stefan Gerken | 28.04.2023, 17:58 Uhr

Einmal Titel- zweimal Abstiegskampf: Die Endphase in der Landesliga Mitte und Verbandsliga Nord ist nichts für schwache Nerven. Doch der BSV und GSC dürfen zumindest mit neuem Selbstvertrauen in ihre Pflichtaufgaben am Samstag gehen.