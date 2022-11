Thorsten „Fliego“ Mohr (Mi.) führt als Stadionsprecher sehr launig durch die Spieler der SG Eckernförde/Fleckeby in der Fußball-Verbandsliga Nord. Zuletzt ging ein Schlager in der Halbzeit gegen den FC Wiesharde nach hinten los. Foto: Stefan Gerken up-down up-down „Eck-Fahne“ – die Eckernförder Sportkolumne Damenwahl zu Modern Talking wird am Wulfsteert zum Rohrkrepierer Eine Kolumne von Stefan Gerken | 15.11.2022, 15:57 Uhr

Thorsten Mohr ist Stadionsprecher bei der SG Eckernförde/Fleckeby und in seinen Ansagen nie um einen flapsigen Spruch verlegen. Mittlerweile bekannt – und auch ein wenig gefürchtet und berüchtigt – ist auch seine Musikauswahl vor und nach dem Spiel sowie in der Halbzeit. Am Samstag, 12. November, ließen ihn die weiblichen Besucher böse im Stich.