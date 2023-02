Glaubensfrage: Viele können mit dem Futsal (li.) als neue Hallenvariante im Hallenfußball nichts anfangen und wünschen sich den gelben Filzball (re.) zurück. Doch offizielle Meisterschaften, so wie die LM in Eckernförde am 11. und 12. Februar, gibt es nur noch mit dem Futsal.

Foto: Stefan Gerken