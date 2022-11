Foto: von Zitzewitz / hfr Dirk von Zitzewitz kennt die Golfregion gut Dakar-Sieger Dirk von Zitzewitz schätzt die arabische Herzlichkeit Von Marc Dobkowitz | 30.11.2022, 08:46 Uhr

Der Name Dirk von Zitzewitz ist in der Motorcross-Szene und im Rallye-Sport ein Begriff. Ein schwerer Unfall hätte 2019 seiner Karriere ein jähes Ende bereiten können, aber seine arabischen Team-Kollegen hielten an ihm fest. Auch das prägt seine Meinung zur Kultur der Golfstaaten.