FOTO: Harald Klipp DFB belohnt Fair Play auch bei kleinen Kickern Auszeichnung geht an E-Jugendtrainer Mario Wiggert von der SG Bad Schwartau Von Harald Klipp | 31.07.2022, 11:05 Uhr

Eine kleine Geste hat große Wirkung gezeigt - und Mario Wiggert, E-Jugendtrainer bei der SG Bad Schwartau, den Fairplay-Preis des DFB eingebracht. Wiggert bekommt den Preis in der Kategorie der Amateure. Bei den Profis wird Arnd Zeigler ausgezeichnet, der Fernsehmoderator hat als Stadionsprecher des SV Werder Bremen in der vergangenen Saison den Zuschauern des Zweitligaspiels gegen den Hamburger SV bei einer Entscheidung gegen Werder die entsprechende Regel erklärt und sie so beruhigt.