23. SH Netz Cup in Rendsburg Am 17. September im Livestream: Deutschland-Achter misst sich mit Top-Teams Von Luca Sixtus | 08.09.2023, 09:21 Uhr Rudern in Rendsburg: Der Deutschland-Achter wird beim 23. SH Netz Cup in Aktion treten. Archivfoto: Imago/Sven Simon

Der 23. SH Netz Cup hat auch in diesem Jahr wieder viel zu bieten. Sportlicher Höhepunkt ist der abschließende Rudermarathon am 17. September um 14 Uhr. Dort will sich der Deutschland-Achter auf dem Nord-Ostsee-Kanal bestmöglich auf der rund 12,7 Kilometer langen Strecke präsentieren. Das Rennen können Sie auf shz.de im Livestream verfolgen.