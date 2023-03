Jannik Kommorovski (li.) von der SG Eckernförde/Fleckeby und Fabian Groth von TSB Flensburg II sind ordentlich mit Matsch am Körper und Trikotsatz bedeckt. Der Rasen in Fleckeby war nach der Partie am Samstag, 25. März, in einem katastrophalen Zustand. Daher kann auch das Derby gegen Barkelsby am Samstag, 1. April, nicht stattfinden.

Foto: Sascha Hamann up-down up-down