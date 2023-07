Christopher Kordts war beim Saisonfinale gegen den TuS Garbek die Anspannung anzusehen. Foto: Nils Hirseland up-down up-down Fußball-Verbandsliga Warum der TSV Schönwalde nun doch in der Staffel Süd-Ost antreten darf Von Nils Hirseland | 02.07.2023, 12:02 Uhr

Nach dem Aufstieg in letzter Sekunde bereitet sich der TSV Schönwalde auf die Fußball-Verbandsliga vor. Doch zunächst gab es eine Enttäuschung, der TSV wurde in die Ost-Staffel eingeteilt. Doch nach einem Tausch ist die Welt für den TSV wieder in Ordnung.