Mit einem gewaltigen Sprung zieht sich der Pansdorfer Lars Wossidlo bei diesem Tackling von Sadok-Ämin Amara elegant aus der Affäre. Foto: Harald Klipp up-down up-down Fußball-Oberliga 2022/23 - mit Video Darum verpasst der TSV Pansdorf den Sprung aus dem Tabellenkeller Von Harald Klipp | 12.03.2023, 10:05 Uhr

Nach 18 Minuten sah es für den TSV Pansdorf in der Fußball-Oberliga gegen den FC Dornbreite übel aus. Paul Meins hatte sich die Rote Karte eingehandelt, so dass die Gastgeber über 70 Minuten in Unterzahl klarkommen mussten.