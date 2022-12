Der beste Schütze der Einzelwertung, Jack Rossiter setzte ich mit 399:397 Ringen gegen Katharina Röttjer durch. Foto: Florian Jeger/hfr up-down up-down SSV Kassau sorgt für Furore Ein Dorfverein mischt die 2. Bundesliga mit dem Luftgewehr auf Von Wilhelm Boller | 12.12.2022, 19:56 Uhr

Der SSV Kassau sorgt in der 2. Bundesliga Nord der Luftgewehrschützen für Furore. Der kleine Verein aus dem Kreis Ostholstein führt die Liga mit 12:0 Punkten an – und muss sich Gedanken machen, ob er in die 1. Liga aufsteigen will und kann.