Enis Hodaj (li.) als Spielertrainer in einem der letzten Partien des 1. FC Schinkel im April 2022. Rechts richtet er sich im Jahr 2014 die Stutzen beim Skandalspiel beim Eckernförder SV II, als Teile der Mannschaft gegen Trainer Lars Dubau (re. hinten) rebellierte. In der Mitte die schlimmen Szenen aus dem Derby in Osdorf, wo ein Schinkeler Spieler Zuschauer attackierte.

Foto: Stefan Gerken up-down up-down